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Эстония заявляет на весь мир что они закрывают границу с РФ - Уморительная «Ответка» от Путина прилетела быстро

Эстония заявляет на весь мир что они закрывают границу с РФ - Уморительная «Ответка» от Путина прилетела быстро

Чуть больше недели назад правительством Эстонии было заявлено, что «есть все шансы возможного закрытия границы с Российской Федерацией».

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Комментарии
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лина любимцева
Мой сосед орет, что &quot;ему теперь нужна вся Прибалтика&quot;...
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3 час.
лл
лина любимцева
Якобы мигранты из России - это только предлог для закрытия границ с Россией. А вот свои границы  от мигрантов они не смогут закрыть со стороны Евросоюза, куда сотнями тысяч направляются мигранты из всех перечисленных вами государств.
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3 час.
Борис Виленский
Шпроты лучше бы молчали. Они живут на нашей земле, которую Пётр выкупил у шведов после их поражения в войне.
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3 час.

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