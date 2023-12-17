Эстония заявляет на весь мир что они закрывают границу с РФ - Уморительная «Ответка» от Путина прилетела быстро

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лина любимцева

Якобы мигранты из России - это только предлог для закрытия границ с Россией. А вот свои границы от мигрантов они не смогут закрыть со стороны Евросоюза, куда сотнями тысяч направляются мигранты из всех перечисленных вами государств.