Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Петрушевка, Проходы, Миропольское Сумской области и Слатино Харьковской области.
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