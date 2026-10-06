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На пути к перевалу Дятлова поставили пять деревянных навесов со столами и скамейками

На пути к перевалу Дятлова поставили пять деревянных навесов со столами и скамейками

На популярном туристическом маршруте к перевалу Дятлова в ландшафтном заказнике «Ивдельский» установили пять стоянок, которые должны сделать путешествие более комфортным.

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