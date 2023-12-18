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Шторм почти снес один из главных символов Буэнос-Айреса

Шторм почти снес один из главных символов Буэнос-Айреса

На Буэнос-Айрес и пригороды обрушился мощный шторм. Улицы перекрыты упавшими деревьями, без электричества остались полмиллиона человек, в центре стихия повредила один из главных символов города, скульптуру цветка.

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