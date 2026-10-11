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‼️🇺🇸🇺🇦 Трамп снова потребовал проведения выборов на Украине ▪️Президент США заявил, что Зеленский должен провести выборы, вновь обвинив его в упущенных возможностях завершить конфликт.

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