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The Hill: мир заключат на условиях России, если Украина не победит до декабря

The Hill: мир заключат на условиях России, если Украина не победит до декабря

МОСКВА, 3 октября, ФедералПресс. Если украинские Вооруженные силы не сумеют добиться существенного продвижения в рамках осеннего этапа контрнаступления до конца года, мирный договор будет заключен на выгодных для России условиях.

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