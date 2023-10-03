The Hill: мир заключат на условиях России, если Украина не победит до декабря

МОСКВА, 3 октября, ФедералПресс. Если украинские Вооруженные силы не сумеют добиться существенного продвижения в рамках осеннего этапа контрнаступления до конца года, мирный договор будет заключен на выгодных для России условиях.
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