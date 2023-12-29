В Ульяновской области сотрудники ЦВСПН УМВД и ветераны приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» и в преддверии зимних каникул начальник Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Ульяновской области Анна Константиновна Елагина совместно с председателем Советом ветеранов регионального УМВД Алексеем Яковлевичем Афанасовым встретились с учащихся школы № 62 города Ульяновска.