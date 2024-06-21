Посол РФ заявил в МИД Южной Кореи о неприемлемости шантажа и угроз

Россия не приемлет попыток шантажа и угроз, которые Южная Корея предпринимает в отношении Москвы в связи с подписанием договора между РФ и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев в ходе встречи в МИД республики 21 июня.