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Финская Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с Госкорпорацией «Росатом»

Финская энергетическая компания Fennovoima расторгла контракт с Госкорпорацией «Росатом» по проектируемой атомной электростанции в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1» из-за значительных задержек в реализации проекта и невозможности выполнить контракт.

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