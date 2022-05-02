Финская Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с Госкорпорацией «Росатом»

Финская энергетическая компания Fennovoima расторгла контракт с Госкорпорацией «Росатом» по проектируемой атомной электростанции в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1» из-за значительных задержек в реализации проекта и невозможности выполнить контракт.