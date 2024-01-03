В Тульской области разыскивают 87-летнего жителя Подмосковья

В Тульской области продолжается поиск 87-летнего жителя Подмосковья, Михаила Александровича Жидкова. Мужчина пропал на территории поселка Колосок-Овчинки, деревня Кучино, в городском округе Домодедово, Московская область.
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