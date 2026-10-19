Skydance Television announced Monday it has renewed Jon Stewart's contract for "The Daily Show" through December 2028 as Monday night host and EP.
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