Эпичный взрыв на фронте: 102 полк охотится на войска беспилотных систем ВСУ (ВИДЕО)

Эпичный взрыв на фронте: 102 полк охотится на войска беспилотных систем ВСУ. В ходе наступления на Добропольском направлении бойцы 102 полка 150 мсд выявили скрытый пункт операторов БПЛА ВСУ, на котором находился и склад БК.
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