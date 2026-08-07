Эпичный взрыв на фронте: 102 полк охотится на войска беспилотных систем ВСУ (ВИДЕО)

Эпичный взрыв на фронте: 102 полк охотится на войска беспилотных систем ВСУ. В ходе наступления на Добропольском направлении бойцы 102 полка 150 мсд выявили скрытый пункт операторов БПЛА ВСУ, на котором находился и склад БК.