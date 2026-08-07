Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 540 подписчиков

Эпичный взрыв на фронте: 102 полк охотится на войска беспилотных систем ВСУ (ВИДЕО)

Эпичный взрыв на фронте: 102 полк охотится на войска беспилотных систем ВСУ (ВИДЕО)

Эпичный взрыв на фронте: 102 полк охотится на войска беспилотных систем ВСУ. В ходе наступления на Добропольском направлении бойцы 102 полка 150 мсд выявили скрытый пункт операторов БПЛА ВСУ, на котором находился и склад БК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии