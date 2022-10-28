Спасать сослуживцев на поле боя обучают мобилизованных приморцев

На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа в Приморском крае с военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации, проводятся занятия по тактической медицине, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
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