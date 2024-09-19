Первая мировая. Прелюдия

Материал опубликован в двух номерах журнала Никиты Михалкова «Свой». 12 августа 1898 года Николай II обратился к правительствам всех держав с призывом созвать международную конференцию мира, перейти от гонки вооружений к их сокращению, выработать механизмы разрешения глобальных конфликтов.