Медведев призвал украинцев отказаться от собственной государственности

Зампред Совбеза России написал пост о том, что сам факт существования Украины опасен для её жителей.17 января в Телеграм-канале Дмитрия Медведева появился пост, в котором политик написал о смертельной опасности наличия у Украины собственной государственности.
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