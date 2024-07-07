«Дикая парочка»: Джейми Дорнан – первый парень на деревне

День Святого Валентина — обязательный повод выпустить в прокат новый ромком. Жанр, правда, уже существенно трансформировался и все чаще представляет собой трагикомедии, нежели чистые мелодрамы, на которые когда-то давно молодые женщины, по-прежнему считающиеся основной кинотеатральной аудиторией, водили своих партнеров.