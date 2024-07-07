kino-teatr.ru
ГлавнаяНовостиКиноСериалыТеатрГлавная темаИнтервьюКонкурсы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

kino-teatr.ru

21 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр муравьев
    Значит однозначно говно. У что не переснимут испохабят всё в край своей тупой интерпретацией.Новое «Чучело», с...
  • Виталий
    Ну да... "Доработать" то, что мастерски сделано - куда проще, чем создать хоть что-нибудь стоящее на новом (в смысле...«А зори здесь тих...
  • Вовладар Даров
    А кому это интересно?Зоя Бербер стала ...

«Дикая парочка»: Джейми Дорнан – первый парень на деревне

«Дикая парочка»: Джейми Дорнан – первый парень на деревне

День Святого Валентина — обязательный повод выпустить в прокат новый ромком. Жанр, правда, уже существенно трансформировался и все чаще представляет собой трагикомедии, нежели чистые мелодрамы, на которые когда-то давно молодые женщины, по-прежнему считающиеся основной кинотеатральной аудиторией, водили своих партнеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх