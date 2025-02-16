Епископ Серафим принял участие в торжественном собрании, посвященном подведению итогов отраслей народного хозяйства за 2024 г...

Епископ Серафим принял участие в торжественном собрании, посвященном подведению итогов отраслей народного хозяйства за 2024 год13 февраля 2025 года Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, принял участие в торжественном собрании, посвященном подведению итогов отраслей народного хозяйства в Бобруйском районе за 2024 год, которое сос .