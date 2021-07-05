Власти популярного курорта отказались от приема туристов из-за штамма "дельта"

Открытие для иностранных отдыхающих популярного курорта в Индонезии планировалось на начало июля. Однако власти приняли решение не открывать Бали для туристов из-за ситуации с распространением индийского штамма коронавируса под названием «дельта».
Открытие для иностранных отдыхающих популярного курорта в Индонезии планировалось на начало июля. Однако власти приняли решение не открывать Бали для туристов из-за ситуации с распространением индийского штамма коронавируса под названием «дельта».
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