Депортация больного мальчика: правозащитники требуют ответственности от ICE

Четырехлетний больной мальчик и его сестра были депортированы в Гондурас вместе с матерью. Американские правозащитники осудили действия ICE, заявив о нарушении прав детей и отметив трудности отца в защите их интересов.
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