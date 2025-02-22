Михаил Швыдкой считает, что в России не будут рады возвращению уехавших артистов

Если они занимали активную антироссийскую позицию Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что уехавшим из России артистам, которые захотят вернуться после возобновления отношений с США, не стоит ждать амнистии.
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