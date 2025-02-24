Абсолютный приоритет: будущий канцлер Германии Мерц сделает Европу независимой от США

Наиболее вероятный кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц 23 февраля на фоне эйфории от победы заявил, что администрация президента США Дональда Трампа «равнодушна к судьбе Европы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии