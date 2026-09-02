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ФАС отменила аукцион службы спасения на 3 миллиарда рублей в Курганской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала отменить аукцион ГКУ «Служба спасения Курганской области» на оказание услуг по установке и передаче данных с 200 комплексов фиксации нарушений ПДД.

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