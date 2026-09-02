ФАС отменила аукцион службы спасения на 3 миллиарда рублей в Курганской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала отменить аукцион ГКУ «Служба спасения Курганской области» на оказание услуг по установке и передаче данных с 200 комплексов фиксации нарушений ПДД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым