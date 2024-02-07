Дефицит водителей туристических автобусов достиг 60% в России

РИА Новости/Кирилл Каллиников От 40 до 60% водителей туристических автобусов не хватает российским транспортным компаниям, сообщил председатель правления Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей Олег Куксов.
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