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К Абрамсу уже принесли цветы... глумёж продолжается, наждак крутится...

                       "Путин использует глумеж как оружие" ==Почему только сотрудникам посольств? Надо при предъявлении любого паспорта ЕС или СШП — велкам шоу! ==Надо было ещё добавить что-то типа "прибалтике не примазываться".

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Комментарии
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mark1970 Маргулан Токсанбаев
прочти надпись на горшке и твоё мнение изменится )))
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2 час.
В
Василий
Грамотный и думающий поймёт иронию.
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1 час.
Надежда
Троллинг 80-го уровня!))👍😂
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1 час.

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