Украинские войска, потерпев неудачу в районе Курской области, сместили активность в сторону приграничных территорий Белгородской области.
Операция «Труба»: ВСУ попытались повторить известный трюк — не вышло
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Перед тем как начатьстрелятьнужно определить еще 2-3 места на расстояния 5-6 метров от первого места. На которые боец после первой очереди очереди из автомата переместится уходя от ответных очередей их автомата и пулемета. Эти перемещения создают у врага ваше увеличение в бойцах стрелящих во врага. С брусвера можно стрелять прямо во врага в лоб в лоб кто сторельнет точнее тот убьет,а можно стнелять с конавки глубиной 35-40 см .под углом в 30-45 гр. к врагу брусвера. Это защитит бойца от встречного огня и не выдаст откуда он стреляет. РВСН.
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17 час.
Юрий Золотарев
Не-е-е, бандероЖОПня! У вас кишка тонка и жопа в прыщах, чтобы повторить ПОДВИГ российских ребят!
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8 час.
Н
НС
Надо если враг проник в трубу - подать туда газ. Немного, чтобы образовалась смесь с воздухом. Подачу перекрыть, а потом пальнуть в трубу чем-нибудь - с их стороны горелые останки вылетят.
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5 час.
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