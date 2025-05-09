Операция «Труба»: ВСУ попытались повторить известный трюк — не вышло

СХ

Сергей Храмов

Перед тем как начатьстрелятьнужно определить еще 2-3 места на расстояния 5-6 метров от первого места. На которые боец после первой очереди очереди из автомата переместится уходя от ответных очередей их автомата и пулемета. Эти перемещения создают у врага ваше увеличение в бойцах стрелящих во врага. С брусвера можно стрелять прямо во врага в лоб в лоб кто сторельнет точнее тот убьет,а можно стнелять с конавки глубиной 35-40 см .под углом в 30-45 гр. к врагу брусвера. Это защитит бойца от встречного огня и не выдаст откуда он стреляет. РВСН.