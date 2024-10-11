Западная разведка могла получить обломки российского БПЛА «Охотник»

Обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки, учитывая его уникальные технологии, сообщил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей.
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