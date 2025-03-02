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Рогов: ВС РФ освободили около 5 кв. км у границы Запорожской области и ДНР

Рогов: ВС РФ освободили около 5 кв. км у границы Запорожской области и ДНР

В Запорожской области на ореховском направлении активизировались бои. Об этом 2 марта сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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