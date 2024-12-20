Собянин: Москва заключит офсетный контракт на поставку турникетов для транспорта

Более 20 офсетных контрактов заключила Москва за восемь лет Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о планах по заключению еще одного офсетного контракта на поставку турникетов для оплаты проезда в городском транспорте.
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