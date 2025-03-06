"Мы готовы идти до конца… будем добивать Европу": Алаудинов о всеобщей мобилизации. 3000 русских танков "сомнут" ЕС - Макрон грозит ЯО

Полный текст обращения Эмманюэля Макрона к нации проливает свет, что на самом деле привело Европу в панику и оцепенение, и какой аргумент использовал президент Франции объявив о единоличном "праве нажать на ядерную кнопку".
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