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"Мы готовы идти до конца… будем добивать Европу": Алаудинов о всеобщей мобилизации. 3000 русских танков "сомнут" ЕС - Макрон грозит ЯО

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Помоему один &quot;Пасейдон&quot; взорванный в Ламанше сильно остудит пыл Макрончика, да и Мелкобритании не хило достанется. Так что &quot;мели Емеля, твоя неделя!&quot;
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