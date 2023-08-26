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    👎😈👎👎👎👎😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈Поздравление «бра...

Поздравление «братской» Украины с «днём незалежности» от Лукашенко вызвало отклик в Киеве и Москве

Поздравление «братской» Украины с «днём незалежности» от Лукашенко вызвало отклик в Киеве и Москве

Политнавигатор Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил сегодня «братский украинский народ» с днем независимости.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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58 мин.
Владимир Алтайцев
👎😈👎👎👎👎😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈
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57 мин.
Катерина
Не  случился бы в Белоруссии   Батька,  то  там  давно  бы  была  вторая  Украина.
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