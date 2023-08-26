Поздравление «братской» Украины с «днём незалежности» от Лукашенко вызвало отклик в Киеве и Москве

Темы дняПолитикаПодписатьсяПоздравление «братской» Украины с «днём незалежности» от Лукашенко вызвало отклик в Киеве и Москве Политнавигатор Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил сегодня «братский украинский народ» с днем независимости.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир Алтайцев👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Ответить58 мин.Владимир Алтайцев👎😈👎👎👎👎😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈Ответить57 мин.КатеринаНе случился бы в Белоруссии Батька, то там давно бы была вторая Украина.Ответить30 мин.
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