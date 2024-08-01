Комиссия по законодательству Англии предложила изменить статус цифровых активов

Независимый консультационный орган, Комиссия по законодательству Англии и Уэльса, представил властям Великобритании новую классификацию цифровых активов, направленную на улучшение системы разделения личного имущества.
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