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Комнатный лимон

Комнатный лимон

Одно из идеальных соотношений красоты и пользы - комнатный лимон. Яркое дерево с приятным ароматом - что может быть лучше? Выращивать субтропическое растение – лимон, уход в домашних условиях за которым достаточно сложный и кропотливый, в наших краях практикуют уже более чем 300 лет.

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