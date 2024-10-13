Одно из идеальных соотношений красоты и пользы - комнатный лимон. Яркое дерево с приятным ароматом - что может быть лучше? Выращивать субтропическое растение – лимон, уход в домашних условиях за которым достаточно сложный и кропотливый, в наших краях практикуют уже более чем 300 лет.