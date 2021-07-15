«Мир» запустил акцию с кэшбэком за поездки в электричках

Держатели карт «Мир» любого банка с 15 июля до 15 ноября 2021 года смогут ездить на пригородных поездах АО «Северная пригородная пассажирская компания» (АО «СППК») с кэшбэком 10% от стоимости проезда (но не более 20 рублей за одну операцию).