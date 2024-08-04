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Гороскоп

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Тайский гороскоп на неделю 5 — 11 августа для всех знаков восточного зодиака

Тайский гороскоп на неделю 5 — 11 августа для всех знаков восточного зодиака

Быку стоит делать то, что подсказывает сердце, Тигру — делегировать часть обязанностей, Дракону — не начинать новых проектов, Лошади важно быть сдержаннее, а Собаке будет сопутствовать успех в делах и переговорах.

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