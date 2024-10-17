Давно не было ничего слышно о «кормилице всего Советского Союза» Лайме Вайкуле. Видимо, тщательно готовилась к концерту на Тенерифе, репетировала днями и ночами.
«Шпротная мумия в нафталине». Сеть кипит из-за отмены Вайкуле в Испании
Комментарии
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Алексей Камышов
Испания отказалась от услуг "кормилицы Всея Руси"?! 😂😂😂 Как так-то?! Не захотела, чтобы её кормила безголосая и гнусавая шпротина... Вот печалька-то какая! 🤣
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17 час.
Александр Денисов
Э-э-э, нет. С нее еще борзописцы долго кормиться будут...когда не о чем писать можно попинать этих типа звезд... сначала кормились на дифирамбах, теперь на дерме... одни без других ничто...
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13 час.
k
kraft54
мерзкая певичка должна знать своё место- она просто паяц для увеселения народа в базарный день,и ничего более.
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5 час.
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