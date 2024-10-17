«Шпротная мумия в нафталине». Сеть кипит из-за отмены Вайкуле в Испании

Испания отказалась от услуг "кормилицы Всея Руси"?! 😂😂😂 Как так-то?! Не захотела, чтобы её кормила безголосая и гнусавая шпротина... Вот печалька-то какая! 🤣

Александр Денисов

Э-э-э, нет. С нее еще борзописцы долго кормиться будут...когда не о чем писать можно попинать этих типа звезд... сначала кормились на дифирамбах, теперь на дерме... одни без других ничто...