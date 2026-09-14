Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы

Некоторым из вас, возможно, знакомо имя Питера Адамс-Шона (Peter Adams-Shawn), чьи свадебные фото, сделанные в отражении зрачков, были очень популярной темой в прошлом году.
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