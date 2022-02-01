На подъеме: столичные лифтостроители осваивают новые технологии

Профессиональный праздник у работников лифтового хозяйства отмечается 1 февраля. В этот день поздравления принимают конструкторы, инженеры, наладчики — люди, чья работа связана с производством, установкой или обслуживанием подъемных механизмов.
Профессиональный праздник у работников лифтового хозяйства отмечается 1 февраля. В этот день поздравления принимают конструкторы, инженеры, наладчики — люди, чья работа связана с производством, установкой или обслуживанием подъемных механизмов.
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