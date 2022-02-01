Вечерняя Москва

17 211 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Лучник
    твариВандалы отбили го...
  • Inna Kuznetsov
    Кто-то сомневался? Воровская кубышка Собчак-Нарусовой не подвела и в этот раз грязную мерзость Собчак! Увы.Суд в Москве откл...
  • ЭДУАРД Чистяков
    Велика мудрость народа -  О мертвом или ничего , или хорошо ! Позорно с мертвым человеком воевать !Песков допустил, ...

На подъеме: столичные лифтостроители осваивают новые технологии

На подъеме: столичные лифтостроители осваивают новые технологии

Профессиональный праздник у работников лифтового хозяйства отмечается 1 февраля. В этот день поздравления принимают конструкторы, инженеры, наладчики — люди, чья работа связана с производством, установкой или обслуживанием подъемных механизмов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх