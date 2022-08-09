Медведев нашел общее в словах Зеленского об изоляции россиян и политикой Гитлера

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее призвал западные страны запретить въезд всем без исключения гражданам РФ, так как они несут отвественность за происходящее на Украине.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее призвал западные страны запретить въезд всем без исключения гражданам РФ, так как они несут отвественность за происходящее на Украине.
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