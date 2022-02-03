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Российские и белорусские военные начали этап боевого слаживания на полигонах Белоруссии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие из России и Белоруссии отрабатывают вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями в ходе этапа боевого слаживания в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

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