Российские и белорусские военные начали этап боевого слаживания на полигонах Белоруссии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие из России и Белоруссии отрабатывают вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями в ходе этапа боевого слаживания в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.