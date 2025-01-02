Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Новосибирской области

t.me/Госавтоинспекция Новосибирской области Один человек погиб, еще трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Убинском районе Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
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