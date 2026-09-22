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Газета.ру

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"КамАЗ" планирует запустить серийное производство туристических автобусов в 2027 году

"КамАЗ" планирует запустить серийное производство туристических автобусов в 2027 году

«КамАЗ» планирует начать серийное производство туристических автобусов в 2027 году. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор компании Сергей Когогин на международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans в Казани.

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