Трамп поручил построить десять новых ядерных реакторов в США к 2030 году

Администрация Дональда Трампа активно движется в направлении усиления ядерной энергетики. Президент США издал указ, который предполагает возведение десяти новых ядерных реакторов на территории страны до 2030 года.
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