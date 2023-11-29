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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Сальников: «Сибирцев уже несколько лет находится за рубежом. По поводу перехода официальных запросов не поступало»

World Aquatics отказала чемпиону Европы среди юниоров 22-летнему Илье Сибирцеву в переходе.  «Он уже несколько лет находится за рубежом, это его частное дело.

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