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Кейн об Англии: «Пока не все удается. Но мы в полуфинале ЧМ, показывая не лучший свой футбол»

Форвард сборной Англии Харри Кейн оценил выход в 1/2 финала ЧМ-2026 после победы над Норвегией (2:1).

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