«Милан» не пропускает 6 матчей подряд. Следующая игра – против «Дженоа»

«Милан» не пропустил ни одного мяча в последних шести матчах в Серии А. Команда тренера Стефано Пиоли сыграла вничью с «Торино» (0:0) в игре 32-го тура чемпионата Италии.
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