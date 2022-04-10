«Милан» не пропускает 6 матчей подряд. Следующая игра – против «Дженоа»

«Милан» не пропустил ни одного мяча в последних шести матчах в Серии А. Команда тренера Стефано Пиоли сыграла вничью с «Торино» (0:0) в игре 32-го тура чемпионата Италии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх