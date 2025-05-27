В Германии запаниковали после решения Мерца по Украине

Решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других западных политиков о снятии ограничений на использование украинской стороной ракет дальнего радиуса поражения против Российской Федерации ставит мир на грань ядерной войны, заявил немецкий политолог Александр Рар в своем телеграм-канале.
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