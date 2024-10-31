CNN: Иран может ответить на удары Израиля до президентских выборов в США

Иран, вероятно, ответит на недавнюю атаку Израиля болезненным образом и сделает это до того, как в Соединённых Штатах состоятся президентские выборы, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник.
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