В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах подвели итоги за зимний период обучения

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах подвели итоги за зимний период обучения

Подведение итогов прошло под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса ВВО Героя России генерал-майора Владимира Белявского&nbsp;.

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