Тренер Аленичев заявил, что "Спартаку" не нужно менять Абаскаля в зимнюю паузу

Бывший игрок и главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев в комментарии ТАСС выразил мнение, что красно-белым не нужно делать серьезные перестановки в зимнюю паузу и увольнять испанского наставника команды Гильермо Абаскаля.