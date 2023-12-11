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Газета.ру

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Тренер Аленичев заявил, что "Спартаку" не нужно менять Абаскаля в зимнюю паузу

Тренер Аленичев заявил, что "Спартаку" не нужно менять Абаскаля в зимнюю паузу

Бывший игрок и главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев в комментарии ТАСС выразил мнение, что красно-белым не нужно делать серьезные перестановки в зимнюю паузу и увольнять испанского наставника команды Гильермо Абаскаля.

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