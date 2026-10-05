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Царьград

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Путин поздравил Кадырова с юбилеем и новым сроком на посту главы

Путин поздравил Кадырова с юбилеем и новым сроком на посту главы

Рамзан Кадыров, отмечая 50-летний юбилей 5 октября и вступив в должность главы Чечни на новый срок, получил поздравления от Владимира Путина.

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